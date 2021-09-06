Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 7 по 10 сентября

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 7 по 10 сентября согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 4 и 5 классов.
– Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи, – добавили в ФГБУ.
ГУ МЧС по Нижегородской области поделилось рекомендациями с населением:
- соблюдайте все правила пожарной безопасности;
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;
- не бросайте горящие окурки в траву;
- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;
- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!