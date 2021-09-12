Автобус до Новостригинского кладбища начнет ходить с 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Дополнительный маршрут от поселка Гнилицы до Новостригинского кладбища запустили в Нижнем Новгороде. Маршрут организовали по поручению председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина – к нему неоднократно обращались жители Автозаводского района, они жаловались на отмену востребованного маршрута от поселка Гнилицы до кладбища.

Так, бесплатный маршрут, который будет курсировать каждые выходные от улицы Ореховской до кладбища, утвердили на Заксобрании. Проезд будет бесплатный и будет доступен с 11 сентября по субботам и воскресеньям.

Напомним, что муниципальный маршрут с номером Т-99, следующий по направлению "Улица Ореховская – Новостригинское кладбище", появится в Нижнем Новгороде после проведения открытого конкурса и определения перевозчика.

Обслуживать маршрут общей протяжённостью в 6,5 километра будет один автобус малого класса. Предполагается, что это будет "ПАЗ". Также в документе отмечено, что перевозки будут осуществлять по нерегулируемому тарифу.