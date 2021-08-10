Автобус до Новостригинского кладбища снова появится в Нижнем Новгороде

Муниципальный маршрут с номером Т-99, следующий по направлению "Улица Ореховская – Новостригинское кладбище", появится в Нижнем Новгороде после проведения открытого конкурса и определения перевозчика. Об этом свидетельствует документ, размещённый на сайте Минтранса Нижегородской области. Внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов датировано сегодняшний днём, 10 августа 2021 года.

Обслуживать маршрут общей протяжённостью в 6,5 километра будет один автобус малого класса. Предполагается, что это будет "ПАЗ". Также в документе отмечено, что перевозки будут осуществлять по нерегулируемому тарифу.

В областном правительстве отметили, что ранее нижегородцы жаловались на отмену маршрута. Власти прислушались к желанию жителей и продлили его до улицы Ореховской.

Посадка и высадка пассажиров должна проходить только на установленных остановках. Их перечень в оба направления уже сформирован.

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