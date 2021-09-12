37 нижегородцев пострадали на электросамокатах с начала года

В Нижегородской области травмы получили 37 человек в авариях с участием элетросамокатов. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Нижегородской области.

Такая статистика была собрана за январь-август 2021 года. Всего с начала года произошла 51 дорожная авария с участием электросамокатов.

При этом за аналогичный период 2020 года произошло всего 14 таких ДТП. Однако, в прошлом году было два смертельных исхода, а 12 человек получили различные раны.

Причиной такой печальной статистики стало то, что в 2021 году в Нижнем Новгороде на рынок проката вышли сразу три сдающие в аренду электросамокаты компании.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 16-летняя школьница попала в больницу после поездки на электросамокате. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Стрелке в Канавинском районе, где она гуляла с подругой.

Девушки решили покататься на электросамокатах, которые они взяли в прокат. Одна из них разогналась и, не заметив препятствия, упала, сильно ударившись головой. В тяжелом состоянии ее доставили в городскую больницу № 39.