Трехлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Ворсме

По предварительной информации 57-летний водитель автомобиля сбил ребенка в субботу, 11 сентября. Трехлетний мальчик переходил дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло 11 сентября на одной из улиц Ворсмы около 19:40 по московскому времени. Мужчина управлял автомобилем марки «Faw».

В результате наезда трехлетний ребенок погиб. Обстоятельства происшествия выясняют следователи ОВД и сотрудники ГИБДД.

Напомним, что три человека погибли в ДТП, случившемся в Арзамасском районе Нижегородской области вчера, 10 сентября. Трагедия произошла в тёмное время суток.

По предварительным данным ведомства, авария случилась в 21:20 10 сентября на трассе "Р-158" Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. Грузовик марки "Скания" двигался по трассе и почувствовал удар. Остановившись, он обнаружил, что с ним столкнулась легковушка "Ауди Q5". Уже с ней столкнулся другой легковой автомобиль – "Шевроле Кобальт".