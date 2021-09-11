Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью ректора ННГАСУ Андрея Лапшина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ректора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Андрея Лапшина. Ректор скоропостижно скончался на 49-м году жизни вчера, 10 сентября.
– Сложно поверить в это трагическое событие. Андрей Александрович был полон сил и планов, активно участвовал в жизни региона, являлся прекрасным профессионалом и руководителем. Университет и вся Нижегородская область понесли тяжёлую утрату. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Лапшина, – сказал Глеб Никитин.
Напомним, прощание с Андреем Лапшиным состоится в ННГАСУ 12 сентября.
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