Прощание с ректором ННГАСУ Андреем Лапшиным состоится 12 сентября в Нижнем Новгороде

Прощание с ректором ННГАСУ Андреем Лапшиным пройдет в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 сентября 2021 года. Церемония состоится в здании Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета по адресу улица Ильинская, 65. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Панихиду проведут в актовом зале на втором этаже первого учебного корпуса. Желающие проститься могут прийти с 09:00 до 11:00.
Отпевание будет проходить с 11:30 до 13:00 в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке. Похоронен Андрей Лапшин будет на Бугровском кладбище.
Напомним, что ректор ННГАСУ Андрей Лапшин скоропостижно скончался 10 сентября на 49 году жизни. Свои соболезнования родным и близким профессора выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Университет и вся Нижегородская область понесли тяжелую утрату, подчеркнул глава региона.
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