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Общество10 сентября 2021 15:47

Ретро-трамвай 1938 года могут вернуть после техобслуживания на туристический маршрут

За август трамвай перевёз около 2,5 тысяч человек
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Уникальный трамвай 1938 года выпуска после технического обслуживания могут вернуть на туристический маршрут. За август в ретро-вагончике прокатилось около 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Вагон не подходит для постоянной эксплуатации, он возвращён в депо приписки для проведения детального осмотра и проведения полного технического обслуживания, - пояснил глава города. - Если при осмотре специалисты не выявят значительных проблем, то будет прорабатываться вопрос о возвращении вагона на туристический маршрут.

Трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс» и должен был ходить пол улице Рождественской только 21 и 22 августа – в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Однако вагон вызвал огромный интерес со стороны горожан и его работу продлили до 1 сентября.

Напомним, что поздно вечером, 23 августа, у дома №4 по улице Рождественской на крыше электротранспорта загорелась оплетка кабеля, но её удалось успешно потушить.

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