Ретро-трамвай загорелся в центре Нижнего Новгорода 23 августа

Из-за перегрева реостатов на крыше электротранспорта загорелась оплетка кабеля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уникальный трамвай 1938 года выпуска вспыхнул поздно вечером, 23 августа, у дома №4 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде. На крыше электротранспорта загорелась оплетка кабеля, но ни люди, ни сам вагон от огня не пострадали. Видео с места события очевидцы опубликовали в одном из пабликов соцсети «Вконтакте» и это сразу же стало темой для обсуждения пользователей.

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- Это который за миллиард купили недавно? – поинтересовался горожанин Роман Милославский.

- Нет, это именно ретро-трамвай 1935 года выпуска. Такой остался только у нас и в Москве, - уточнил другой житель Нижнего Новгорода Андрей Андреев.

На заснятых кадрах видно, что потушить пожар пытались сами нижегородцы: к трамваю приставили лестницу и схватились за огнетушитель. К слову, про вызов спецслужб горожане тоже не забыли и уже скоро к трамваю прибыли 2 единицы техники и 10 пожарных.

До наших дней сохранились два вагона серии КМ – по одному в Москве и в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В 21:12 принятыми мерами пожар был потушен на площади в 1 квадратный метр, - уточнили специалисты. - Предполагаемой причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Как сообщили в МП «Нижегородэлектротранс», пожар возник из-за перегрева реостатов, но на функционал трамвая это никак не повлияло. Уже сегодня, 24 августа, вагон продолжит следовать по маршруту «Скоба – площадь Маркина – Рождественская церковь – площадь Благовещенская» и обратно.

Пассажиров внутри вагона не было, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Известно, что ретро-трамвайчик выходит на линию в 10:00 с остановки «Скоба» и совершает поездки каждый час, а последнее отправление в день запланировано на 21:00. Прокатиться на нем нижегородцы и гости города могут до конца августа.

Напомним, что данный трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс» и должен был ходить по улице Рождественской только 21 и 22 августа – в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Однако вагон вызвал огромный интерес со стороны горожан и его работу продлили.

Трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс». Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Дальнейшее курсирование вагона будет зависеть от его технического состояния, все-таки это музейный экспонат, - отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Справка.

Трамвайный вагон серии КМ, изготовленный в 1938 году, в 2013 году прошел капитально-восстановительный ремонт без модернизации. Сиденья в вагоне деревянные, салон освещают лампы накаливания без плафонов, а створчатые двери открываются вручную пассажирами.

До наших дней сохранились два вагона серии КМ – по одному в Москве и в Нижнем Новгороде.

КМ – серия советских четырехосных моторных двусторонних высокопольных трамвайных вагонов, выпускавшихся серийно Коломенским паровозостроительным заводом и заводом «Красное Сормово» (Нижний Новгород) в 1926-1939 годах. Первая крупная серия вагонов этого типа была построена заводом в Коломне и поэтому получила обозначение КМ (Коломенский моторный).

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