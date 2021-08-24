Ретро-трамвай загорелся в центре Нижнего Новгорода 23 августа

Из-за перегрева реостатов на крыше электротранспорта загорелась оплетка кабеля.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Уникальный трамвай 1938 года выпуска вспыхнул поздно вечером, 23 августа, у дома №4 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде. На крыше электротранспорта загорелась оплетка кабеля, но ни люди, ни сам вагон от огня не пострадали. Видео с места события очевидцы опубликовали в одном из пабликов соцсети «Вконтакте» и это сразу же стало темой для обсуждения пользователей.
- Это который за миллиард купили недавно? – поинтересовался горожанин Роман Милославский.
- Нет, это именно ретро-трамвай 1935 года выпуска. Такой остался только у нас и в Москве, - уточнил другой житель Нижнего Новгорода Андрей Андреев.
На заснятых кадрах видно, что потушить пожар пытались сами нижегородцы: к трамваю приставили лестницу и схватились за огнетушитель. К слову, про вызов спецслужб горожане тоже не забыли и уже скоро к трамваю прибыли 2 единицы техники и 10 пожарных.
До наших дней сохранились два вагона серии КМ – по одному в Москве и в Нижнем Новгороде.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- В 21:12 принятыми мерами пожар был потушен на площади в 1 квадратный метр, - уточнили специалисты. - Предполагаемой причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства.
Как сообщили в МП «Нижегородэлектротранс», пожар возник из-за перегрева реостатов, но на функционал трамвая это никак не повлияло. Уже сегодня, 24 августа, вагон продолжит следовать по маршруту «Скоба – площадь Маркина – Рождественская церковь – площадь Благовещенская» и обратно.
Пассажиров внутри вагона не было, никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Известно, что ретро-трамвайчик выходит на линию в 10:00 с остановки «Скоба» и совершает поездки каждый час, а последнее отправление в день запланировано на 21:00. Прокатиться на нем нижегородцы и гости города могут до конца августа.
Напомним, что данный трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс» и должен был ходить по улице Рождественской только 21 и 22 августа – в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Однако вагон вызвал огромный интерес со стороны горожан и его работу продлили.
Трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс».
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Дальнейшее курсирование вагона будет зависеть от его технического состояния, все-таки это музейный экспонат, - отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Справка.
Трамвайный вагон серии КМ, изготовленный в 1938 году, в 2013 году прошел капитально-восстановительный ремонт без модернизации. Сиденья в вагоне деревянные, салон освещают лампы накаливания без плафонов, а створчатые двери открываются вручную пассажирами.
До наших дней сохранились два вагона серии КМ – по одному в Москве и в Нижнем Новгороде.
КМ – серия советских четырехосных моторных двусторонних высокопольных трамвайных вагонов, выпускавшихся серийно Коломенским паровозостроительным заводом и заводом «Красное Сормово» (Нижний Новгород) в 1926-1939 годах. Первая крупная серия вагонов этого типа была построена заводом в Коломне и поэтому получила обозначение КМ (Коломенский моторный).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!