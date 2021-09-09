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Общество9 сентября 2021 18:01

Платные парковки появятся на улицах Новой, Короленко и Литвинова 20 сентября

Стоимость часа на парковке составит 60 рублей
Мария СОРОКИНА
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На парковках будет предусмотрены льготы для инвалидов и ветеранов

На парковках будет предусмотрены льготы для инвалидов и ветеранов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три новых платных парковки появится в Нижнем Новгороде 20 сентября. Как сообщили «Время Н» в администрации города, они появятся на улице Новой - от площади Горького до улицы Белинского, на улице Короленко – на участке от Славянской до Новой и на улице Литвинова – от Приокской до улицы Даля.

В мэрии уточнили, что платные парковки вводятся поэтапно. Некоторые парковки уже начали работать в тестовом режиме. Стоимость часа на парковке составляет 60 рублей.

-Время нахождения автомобиля на парковке будут контролировать устройства фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ – смс-сообщение на короткий номер, приложение для мобильных устройств, паркоматы, или через личный кабинет пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода, - добавили в мэрии.

Отмечается, что на парковках будет предусмотрены льготы для инвалидов и ветеранов, а также годовые абонементы.