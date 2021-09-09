Новый аукцион объявили на благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок 8 сентября 2021 года.

Сначала подрядчиком выступила компания ООО «Старком» - она заключила договор на 39,3 млн руб. Так начальная стоимость была снижена на 10 млн рублей. Однако, работы шли не в срок, и к августу выполнили только 15% всех работ.

Заявки на новый аукцион принимают до 16 сентября, а итоги подведут уже на следующий день. Благоустройство придется провести в срок 1,5 месяца.

Новому подрядчику предстоит провести освещение, уложить новые дорожные покрытия, сделать велодорожку, провести озеленение.

Напомним, что сквер на проспекте 70 лет Октября благоустроят к октябрю 2021 в Нижнем Новгороде.

Есть проблема с этим пространством, подрядчик оказался слабым, штрафные санкции применены, городские власти принуждают его к завершению объекта с акцентом на качество. Первую часть работ подрядчик выполнил и был в графике, но потом ситуация изменилась. Если разрывать контракт и искать нового подрядчика – это конкурсные процедуры, новая документация, так процесс сильно затянется.