Сквер на проспекте 70 лет Октября благоустроят к октябрю 2021 в Нижнем Новгороде

Благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют завершить к концу сентября-началу октября 2021 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram.
Нижегородка @anechkalebedewa обратилась к главе региона с вопросом о сроках завершения работ и добавила:
– Уже август, а там и половины не сделано. И вообще нет рабочих который день. Очень надоело с ребёнком ходить в обход.
На что Глеб Никитин ответил:
– Есть проблема с этим пространством, подрядчик оказался слабым, штрафные санкции применены, городские власти принуждают его к завершению объекта с акцентом на качество. Первую часть работ подрядчик выполнил и был в графике, но потом ситуация изменилась. Если разрывать контракт и искать нового подрядчика – это конкурсные процедуры, новая документация, так процесс сильно затянется. Поэтому дожимаем, движения по срокам сдачи сдвигаются примерно на месяц-полтора, ожидаем в конце сентября-начале октября завершение по этим и другим объектам.
А также в разговор вступил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев:
– Держу на контроле, отслеживаю работу на объекте.
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