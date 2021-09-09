Деревянную мостовую XVIII века обнаружили археологи в Арзамасе

В Арзамасе в Нижегородской области обнаружили остатки деревянной мостовой XVIII века. Об этом сообщается в группе МЦАИ ВКонтакте.

Так, раскопки провели специалисты тамбовского Межрегионального центра археологических исследований в центре Арзамаса, где и удалось обнаружить такую ценную находку – ее бревно хорошо сохранились до наших дней.

По информации, эта дорога построена еще в XVIII веке. Далее специалисты тамбовского Межрегионального центра археологических исследований продолжат раскопки в том районе - гостинного и мучного рядов. Там они хотят найти и другие памятники истории. Археологи планируют раскопать до слоя земли времен Ивана Грозного и найти еще что-то ценное.

Напомним, что скелеты трёх человек случайно откопали арзамасские коммунальщики.

Но было ли это кладбище – ещё не установлено. Как и приблизительное время захоронения найденных скелетов. "Комсомольская правда – Нижний Новгород" направила запрос в администрацию Арзамасского муниципального района с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать, что дальше планируется делать с находкой.