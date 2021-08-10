Скелеты трёх человек случайно откопали арзамасские коммунальщики. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Скелеты трёх человек обнаружили коммунальщики города Арзамас Нижегородской области при проведении плановых работ на системах ЖКХ. Очевидцы распространили фотографии с места события в социальных сетях.

– Жуткая находка коммунальщиков в Арзамасе. Во время раскопок рабочие наткнулись на кладбище, – единственное, что указал автор публикации.

Но было ли это кладбище – ещё не установлено. Как и приблизительное время захоронения найденных скелетов. "Комсомольская правда – Нижний Новгород" направила запрос в администрацию Арзамасского муниципального района с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать, что дальше планируется делать с находкой.

Наблюдательные нижегородцы отметили в комментариях:

– Посередине скелет детский.

– Кладбище в среднем существует около 300 лет. Постепенно становится заброшенным и исчезают какие-либо ориентиры. Но тут видимо советская история. Трубопровод 20 века, а трупы сверху, – взялись строить предположения другие комментаторы.

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