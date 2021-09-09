Три 12-этажных дома планируют построить в Приокском районе Нижнего Новгорода

Строительство трёх домов по 12 этажей планируется в Приокском районе. Фото: ООО Проектная компания «Горпроект».

Строительство трёх домов по 12 этажей планируется в Приокском районе Нижнего Новгорода. Застройку хотят провести за территорией ОАО «Молочный комбинат» по улице Полевая. Разработкой концепции занимается ООО Проектная компания «Горпроект».

Будущее развитие земельного участка обсуждалось 13 августа на заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Новый комплекс будет вмещать в себя 444 квартиры, где смогут проживать 740 человек. Также планируется обустроить постоянные и гостевые парковки.

Представленную концепцию было решено доработать. Архитекторам нужно проработать вопроса по обеспечению жилых домов объектами социальной инфраструктуры.

Напомним, ранее мы сообщали, что рассматривается вопрос о строительстве нового ЖК и детского сада на 250 мест на окраине Автозавода.

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