ЖК и детский сад на 250 мест могут построить на окраине Автозаводского района в Нижнем Новгороде

Новый жилой комплекс с детским садом на 250 мест планируют построить в Автозаводском районе. Фото: ООО «Проектная компания «Горпроект»

Новый жилой комплекс с детским садом на 250 мест планируют построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Концепция проекта предполагает застройку территории в границах улиц Космическая и Зеленхозовская.

Будущее развитие этого земельного участка обсуждалось 13 августа на заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Жилая застройка будет представлять собой разные типы домов - малой и средней этажности, а в северо-восточной части квартала также хотят создать дворовое пространство. Помимо этого, в ходе заседания члены совета вместе с архитекторами решали вопрос по размещению школы и увеличении вместимости детского сада.

Разработчикам концепции – ООО «Проектная компания «Горпроект» рекомендовали продолжить работу над объемно-планировочным решением застройки на основе одного из вариантов укрупненной застройки вдоль дороги.

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