Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде начнутся до 15 сентября. Об этом сообщает министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Так, в соответствии с распоряжением правительства Нижегородской области до 15 сентября администрациям муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области проведут пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. А также до 1 октября 2021 года они предоставят в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» реестры актов проведения пробных топок.

- Принятие решения о начале отопительного сезона находится в компетенции администраций муниципальных образований. Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, - говорится в сообщении министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Напомним, что отопление в нижегородских детских садах, школах и больницах включат раньше.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил, что от руководителей социальных учреждений в связи с похолоданием начали поступать заявки на досрочный пуск тепла, и при наличии технической готовности такие заявки удовлетворяются.