Отопление в нижегородских детских садах, школах и больницах включат раньше. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева теплоснабжающие организации города начали досрочно подавать тепло в больницы, детские сады и другие социальные учреждения.

- Теплоэнергетики провели большую подготовительную работу – это и замена сетей, и ремонт оборудования котельных. Подготовку домов вели и жилищные организации. Готовность к отопительному периоду высокая. Как только будут достигнуты нормативные температурные показатели, мы в течение трех-пяти дней полностью переведем весь теплосетевой комплекс на зимний режим работы, - подчеркнул глава города.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил, что от руководителей социальных учреждений в связи с похолоданием начали поступать заявки на досрочный пуск тепла, и при наличии технической готовности такие заявки удовлетворяются.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода просят власти включить отопление в домах из-за сильного холода. Сейчас в своих квартирах мёрзнут, наверное, все, а идея обогреваться электрокаминами пугает будущей оплатой счёта за электричество. Более того, недавно стало известно о приблежающихся заморозках.

В социальных сетях нижегородцы активно пишут властям обращения.