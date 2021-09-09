Проект реконструкции стадиона «Водник» разработали в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится в протоколе заседания, он опубликован на сайте минграда Нижегородской области.

План реконструкции спортивных и хозяйственных объектов на территории МБУ «Спортивная школа «Водник» на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде рассматрели на заседании архитектурного совета Нижегородской области. Он прошел 13 августа.

Таким образом, заказчиком проведения работ выступила школа, а разработчиком - ООО «Нижегородский проектный институт».

Во время заседания рассмотрели такие вопросы, как перекладку теплотрассы, перенос теннисного корта, замену дорожек, демонтаж трибун, главный вход со стороны улицы Звездинка. Также поднимался вопрос о создании остроумного проектного решения реконструкции данного объекта, переосмыслении пространства и так далее.

В результате план отправили на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Напомним, что стадион "Водник" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода ждёт реконструкция. Об этом заявили в региональном отделении Общероссийского Народного Фронта.

– "Воднику" – новую жизнь. Такая инициатива стала возможной благодаря совместному обсуждению проблем стадиона простыми нижегородцами и активистами ОНФ, – рассказали представители последних.