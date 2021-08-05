Стадион "Водник" реконструируют в Нижнем Новгороде. ФОТО: Нижегородское ОНФ

Стадион "Водник" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода ждёт реконструкция. Об этом заявили в региональном отделении Общероссийского Народного Фронта.

– "Воднику" – новую жизнь. Такая инициатива стала возможной благодаря совместному обсуждению проблем стадиона простыми нижегородцами и активистами ОНФ, – рассказали представители последних.

А также отметили, что местные власти поддержали инициативу жителей города, которые занимаются или хотели бы заниматься спортом на этом стадионе.

– Для меня как коренного нижегородца "Водник" – это очень значимый и важный городской объект, – поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Долгие годы он ветшал на наших глазах, и я очень рад, что, наконец, есть возможность привести его в порядок по областной инвестиционной программе. Нижегородцы очень активно обсуждали проект, предлагали свои идеи, все они учтены. После реконструкции стадион снова будет доступен всем горожанам.

Конкретный план будущего спорткомплекса уже разработан – заверили в нижегородском ОНФ. Его воплотит ООО "Волгосетьпроект" до конца 2021 года.

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