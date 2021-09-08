В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на улице Лоскутова Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Лоскутова с 10.00 до 20.00 9 сентября и с 14.00 до 22.00 10 сентября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет проезд на участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде 2 сентября с 07.00 до 22.00.

Запрет на проезд транспорта затронет по проспекту Гагарина участок дороги около дома №29. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.