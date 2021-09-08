Студентов привлекут к преподаванию в школах в Нижегородской области. Об этом сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Причиной такого решения стал дефицит учителей в школах Нижегородской области. Таким образом решили решить проблему - привлечь к работе в школах студентов профильных учебных заведений.

- К сожалению, во многих школах по-прежнему не хватает педагогов. С этим связаны сдвиги расписания. Чтобы решить эту проблему, мы рассчитываем привлечь совместителей из других школ и студентов старших курсов, которые имеют право преподавания, - сообщила Ольга Петрова.

Сейчас преподавателей в школах особенно не хватает по предметам - русского и иностранного языков, литературы и младших классов.

Напомним, что в этом году нижегородских школьников ожидает немало нововведений – от повышенных мер санитарной безопасности до перехода на пятидневную систему. Обо всех из них в ходе «Большого родительского собрания» 6 сентября рассказали министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов (подробнее).