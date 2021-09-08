Набережную Гребного канала благоустроили к 800-летию Нижнего Новгорода. Теперь она доступна для посещения. Новое место отдыха появилось благодаря инфраструктурной программе «Среда 800». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К слову, по инициативе здесь восстановили судейскую вышку, являющуюся образцом советского неоконструктивизма.

- Судейская вышка – это доминанта набережной. К юбилею города ее нельзя было оставить в заброшенном виде, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. – К тому же, без нее готовое благоустройство набережной смотрелось бы неполноценным.

В ходе благоустройства здесь вставили окна и двери, очистили и перекрасили стены, заменили коммуникации и провели ремонт внутри.

Напомним, что судейскую вышку построили в 1988 году для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту. Авторы проекта – архитекторы Сергей Касаткин и Юрий Карцев. После благоустройства в ней разместился магазин официальной сувенирной юбилейной продукции «Нижний 800».