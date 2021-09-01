Судейскую вышку восстановили на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде восстановили судейскую вышку на набережной Гребного канала. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович в своем Instagram.

По инициативе губернатора Глеба Никитина вышку, 1988 года постройки, восстановили к 800-летию Нижнего Новгорода. В выходные в ней уже открылись сувенирный магазин «Нижний 800» и лапшичная.

— Еще одно приятное место для отдыха на набережной. Рядом с вышкой готово благоустройство, десятки лавочек и лежаков. Приходите ловить теплые дни. Рекомендую обязательно поставить это в план на выходные, так как кафе и магазин будут работать до наступления холодов, — рассказал Беркович.

Также по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, здание является образцом советского неоконструктивизма, и было возведено более 30 лет назад. Строение было необходимо для проведения Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту.

- Рад видеть восстановленную вышку. Здесь можно поесть, отдохнуть на лавочках и лежаках. Эксплуатировать здание можно только в теплое время года, — также отметил губернатор.