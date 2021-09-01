Движение по проспекту Гагарина временно приостановят в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде 2 сентября с 07.00 до 22.00. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет по проспекту Гагарина участок дороги около дома №29. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде с 00.01 1 сентября до 23.59 1 октября. Причиной станут капитальный ремонт дороги и переустройство инженерных коммуникаций.