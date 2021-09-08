БК «Нижний Новгород» проведет кубок памяти Александра Хайретдинова с 10 по 12 сентября

Александр Хайретдинов (в центре) на матче БК "Нижний Новгород". Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» основал турнир, посвященный памяти своего основателя и генерального директора Александра Хайретдинова. Как сообщили в региональном минспорта, соревнования пройдут на паркете ФОКа «Мещерский» с 10 по 12 сентября. В кубковых матчах помимо «черно-белых» примут участие белорусский клуб Единой Лиги ВТБ «Цмоки-Минск» и московская команда Суперлиги-1 МБА. Соревнования пройдут по круговой системе. Перед первым матчем пройдет церемония памяти Александра Хайретдинова.

- С 2008 по 2021 год Александр Владимирович оставался у руля клуба. За эти годы «Нижний Новгород» прошел путь от победителя Суперлиги «Б» до одной из лучших команд России и авторитетного соперника на европейской арене. В 2014-м «Нижний Новгород» стал серебряным призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России, в 2015-м вошел в Топ-16 Евролиги, трижды брал серебряные медали Кубка России, а в мае 2021 года впервые привез в Россию «Финал Восьми» Лиги Чемпионов, - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Хайретдинов ушел из жизни 20 июня 2021 года в возрасте 66 лет. Соревнования в память о нем проводятся перед стартом сезона Единой лиги ВТБ. В этом году турнир также приурочен к юбилею города.

КОНКРЕТНО:

Расписание турнира выглядит следующим образом:

10 сентября в 19.00 - «Нижний Новгород» - «Цмоки-Минск»;

11 сентября в 17.00 - МБА – «Цмоки-Минск»;

12 сентября в 14.30 - «Нижний Новгород» - МБА.