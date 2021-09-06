Нижегородцы просят включить отопление в домах из-за сильного холода

Жители Нижнего Новгорода просят власти включить отопление в домах из-за сильного холода. Сейчас в своих квартирах мёрзнут, наверное, все, а идея обогреваться электрокаминами пугает будущей оплатой счёта за электричество. Более того, недавно стало известно о приблежающихся заморозках.

В социальных сетях нижегородцы активно пишут властям обращения. К примеру, в Instagram мэра города Юрия Шалабаева можно встретить вот такие комментарии:

– Когда планируется пуск тепла в многоквартирные дома? Очень холодно, камин не спасает,хотя работает круглосуточно. Боюсь подумать, какой будет счёт за электроэнергию. Температура ночью опускается до 2-3 градусов. Дома сыро, влажно, начали заболевать дети. Рассмотрите, пожалуйста, вопрос о переносе пуска тепла на ближайшие дни, – пишет @ankazhuzha9786.

– Присоединюсь к вопросам про пуск тепла в дома! Сколько ещё можно тянуть? 5 дней уже колотун, по закону пора бы уже включить отопление! Платим круглый год и мёрзнем! – добавила @ekaterina26.03.

Напомним, по действующему законодательству отопление в дома подают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет превышать 8 градусов тепла. Эти нормы регламентируются Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

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