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Общество8 сентября 2021 14:38

Праздничную иллюминацию и другие украшения разместят в Нижнем Новгороде до 20 декабря

Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев
Мария СОРОКИНА
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До 8 ноября необходимо выполнить декоративно-художественное оформление города.

До 8 ноября необходимо выполнить декоративно-художественное оформление города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздничную иллюминацию к празднованию 800-летия города разместят в Нижнем Новгороде до 20 декабря. Соответствующее постановление администрации подписал глава города Юрий Шалабаев.

В документе указано, что к этой дате нужно не только развесить светящиеся гирлянды, но также выполнить украшение территорий Приокского, Сормовского, Советского и Канавинского районов города. Кроме того, до 8 ноября необходимо выполнить декоративно-художественное оформление города.

Провести мероприятия по оформлению города в соответствии с перечнем поручили городскому департаменту градостроительного развития и архитектуры. Заместитель главы города Дмитрий Сивохин проконтролирует исполнение постановления.

Напомним, Нижний Новгород получил официальный титул «Новогодней столицы России – 2022».