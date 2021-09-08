Праздничную иллюминацию и другие украшения разместят в Нижнем Новгороде до 20 декабря

До 8 ноября необходимо выполнить декоративно-художественное оформление города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздничную иллюминацию к празднованию 800-летия города разместят в Нижнем Новгороде до 20 декабря. Соответствующее постановление администрации подписал глава города Юрий Шалабаев.

В документе указано, что к этой дате нужно не только развесить светящиеся гирлянды, но также выполнить украшение территорий Приокского, Сормовского, Советского и Канавинского районов города. Кроме того, до 8 ноября необходимо выполнить декоративно-художественное оформление города.

Провести мероприятия по оформлению города в соответствии с перечнем поручили городскому департаменту градостроительного развития и архитектуры. Заместитель главы города Дмитрий Сивохин проконтролирует исполнение постановления.

Напомним, Нижний Новгород получил официальный титул «Новогодней столицы России – 2022».