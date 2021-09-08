Новое направление открылось из Международного аэропорта Стригино Нижнего Новгорода Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Из Международного аэропорта Стригино Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова открылись новые рейсы в Куляб Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Рейсы будет совершать авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозчик планирует совершать полет один раз в неделю по средам.

Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 7:20, и уже в 13:20 по местному времени пассажиры окажутся в аэропорту Таджикистана.

Обратные рейсы в Нижний Новгород также запланированы по средам. Вылет из Куляба будет в 03:40, а прибытие в аэропорт Стригино в 06:10. Время указано местное для каждого аэропорта.

Куляб стал третим городом Таджикистана, куда начали выполняться рейсы из Нижнего Новгорода.

Напомним, что прямые регулярные перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновлены.

Первый после перерыва рейс был выполнен 5 сентября. В исторический и культурный центр Турции прибыл 131 пассажир. Ранее прямые рейсы в этот город выполнялись в 2017 году. Теперь авиарейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.