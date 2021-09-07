Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновлены

Первый после перерыва рейс был выполнен 5 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямые регулярные перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновлены. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта им. В.П. Чкалова (ранее Стригино).

Первый после перерыва рейс был выполнен 5 сентября. В исторический и культурный центр Турции прибыл 131 пассажир. Ранее прямые рейсы в этот город выполнялись в 2017 году. Теперь авиарейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

- Вылеты из Нижнего Новгорода по четвергам запланированы в 01:50, прибытие в аэропорт Стамбула – в 05:40. Рейсы по воскресеньям будут выполняться в 19:20, посадка в Стамбуле – в 22:55. Обратные рейсы будут также выполняться по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылеты из Стамбула запланированы на 07:00, прибытие в Международный аэропорт имени В.П. Чкалова – в 10:35. В воскресенье вылет из Стамбула – в 13:45, прибытие в Нижний Новгород – в 17:40. Время указано местное для каждого аэропорта, - говорится в информационном сообщении.

Более подробно об условиях перевозки можно узнать на сайте авиакомпании, которая будет осуществлять перелеты. О статусе рейса можно узнать на онлайн-табло нижегородского аэропорта.