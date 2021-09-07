Нижегородских школьников отправят в музеи или на дистант на время выборов в Госдуму РФ

Школьников Нижнего Новгорода отправят на дистанционное обучение, в музеи или библиотеки на время проведения голосования по выбору депутатов в Госдуму РФ и депутатов Заксобрания Нижегородской области, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября. Поэтому избиратели и школьники не пересекутся. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на министерство образования, науки и молодёжной политики региона.

В ведомстве конкретизировали, что избирателей будут пускать в школы через отдельный вход. В том числе комиссии будут работать в тех помещениях, куда не смогут пройти учащиеся школ. При этом учебный процесс будет организован в штатном режиме.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему выборы займут три дня вместо одного.

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