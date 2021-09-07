Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 7 сентября

Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 7 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Приокский район:

С 08:00 до 17:00 свет отключили в домах № 232а, 234, 236а по проспекту Гагарина, а также во всей деревне Ольгино.

Советский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах № 7/1, 7/2 по улице Васюнина и в доме № 8 по улице Корнилова.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно. Вчера, например, свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах города.

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