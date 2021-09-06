Свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 6 сентября

Горячую воду и электроснабжение отключили частично в четырёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Приокский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в домах № 3,9 по улице Малиновского, а с 08:00 до 17:00 – в домах по улице Горной.

Автозаводский район:

С 10:00 до 12:00 свет отключили в домах № 42 по улице Пермякова и № 33 по улице Львовской.

Канавинский район:

С 09:00 до 14:00 жильцы домов №34 по улице Генерала Зимина и № 17 по улице Литературной остались без горячей воды.

Ленинский район:

С 09:00 до 13:00 в доме № 13 по улице Даргомыжского не будет горячей воды.

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