Заморозки ожидаются на этой неделе в Нижнем Новгороде

Наступившая неделя не оправдает надежды нижегородцев на бабье лето: в Нижний Новгород придут заморозки с 6 по 12 сентября. Вся вторая неделя этого месяца будет холодная, как заявила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Мокеева порталу "Pro Город". Отмечено, что погода ожидается характерная для конца сентября.

Отдельные районы Нижегородского региона уже ощутили на себе заморозки – там бывает температура до -2 градусов Цельсия. 9 сентября начнёт немного теплеть, но бабьим летом назвать это нельзя. Напомним, мы подробно рассказывали о прогнозе погоды на текущую неделю.

– Прогнозировать пока рано, погода непредсказуемая, обычно бабье лето наступает с 14 по 25 сентября, – добавила Ольга Мокеева.

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