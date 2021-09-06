Погода в Нижнем Новгороде 6-12 сентября: Дожди и потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень 2021 года чётко дала знать о себе нижегородцам – её приход ощутил каждый. Ставшая привычной 36-градусная жара резко сменилась дождями и холодами. Сегодня понедельник, а значит, мы традиционно расскажем о прогнозе погоды на новую рабочую неделю в Нижнем Новгороде 6-12 сентября. Что-то интересное она всё-таки приготовила.

Сегодня, 6 сентября, синоптики Gismeteo прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Уровень выпавших осадков достигнет примерно 2,2 миллиметра. Температура воздуха не превысит +11 градусов, а ночью опустится до +4. День не будет особо ветреным – максимальная его скорость составит 9 метров в секунду.

Вторник, 7 сентября, будет пасмурным и всё так же дождливым, но число выпавших осадков сократится до одного миллиметра, если верить прогнозам. Столбики термометров поднимутся незначительно: днём ожидается до +13 градусов, а ночью – до +6. Скорость ветра в том числе практически не изменится и сохранится на уровне 10 метров в секунду.

В среду, 8 сентября, начнётся сравнительное потепление: днём температура дойдёт до +16 градусов Цельсия, а ночью достигнет +8. Небо по-прежнему будет затянуто облаками и дожди продолжатся. Сумма выпавших осадков составит около 1,4 миллиметра. Скорость ветра не превысит 12 метров в секунду.

В четверг, 9 сентября, температура ещё ближе подберётся к +20 градусам: прогноз погоды обещает нам +17 градусов за окном. Ночная температура наконец превысит порог в десять градусов тепла. Ожидается +13 градусов ночью. В целом, облачность будет переменная, дождь небольшой – сумма осадков достигнет трёх миллиметров. Скорость ветра – 13 метров в секунду.

Пятница, 10 сентября, станет самым дождливым днём наступившей недели и абсолютным рекордсменом по числу выпавших осадков – оно превысит девять миллиметров. В остальном температура воздуха немного опустится до +15, ночью – до +9, а ветер ослабеет до 10 метров в секунду.

На удивление, суббота и воскресенье будут облачными и малооблачными, но без осадков. Ветра практически не будет, а температура оба дня может варьировать от +15 до +17 градусов. Ночью – от +6 до +9.

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