Нижегородский центр реабилитации инвалидов отремонтируют за 4,2 млн рублей

Объявлен электронный аукцион по выполнению капремонта в новом здании Нижегородского областного реабилитационного центра инвалидов (НОРЦИ). Как указано на сайте госзакупок, здание на улице Горной, 16 планируют приспособить для удобства доступа маломобильных граждан.

Начальная цена контракта составляет 4 миллиона 270 тысяч рублей. В эту сумму входит установка вертикальной платформы-подъемника во входной группе, расширение дверных проемов и устранение неровностей полов, а также перепланировка душевых и санузлов для удобства использования маломобильными гражданами.

Конкретно о подъемной платформе, согласно рабочей документации, она будет выполнять 2 остановки. Ее грузоподъемность составит порядка 225 кг.

- изготовитель оставляет за собой право на внесение любых изменений, которые будут признаны необходимыми, - говорится в документации.

Все работы должны быть выполнены в течение 60 рабочих дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 сентября. Подрядчика определят в тот же день.

Нижегородский активист Александр Хорьков озаботился проблемой доступности нового здания НОРЦИ еще летом. По его словам, старое помещение на улице Невзоровых, 100 куда больше подходило для этих целей. Ознакомившись с материалами закупки он отметил, что даже так центр все еще будет сильно отличаться от того, что было раньше.

- Подъемник за 250 тысяч рублей действительно уличный, это не лифт, и он не поднимет меня на пятый этаж. Как я понял, не будет и пандуса. Я звонил сейчас работникам центра, и они сообщили позитивную новость, что с пятого этажа переезжают на первый. Хорошо, что расширят стены, установят поручни в туалетах. В остальном все стало в очень усеченном виде. Сейчас доступны физиотерапия, массаж, лечебная физкультура и занятия по мелкой моторике рук. По сути, НОРЦИ стал напоминать мне обычную поликлинику. Грязевых ванн там теперь нет, бассейна тоже. Полноценное впечатление у меня сложится, когда работы закончат, - рассказал он.