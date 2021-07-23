«Нам даже в здание не попасть»: В новом нижегородском центре реабилитации инвалиды-колясочники вынуждены подниматься на пятый этаж без лифта

Новое здание не соответствует нуждам маломобильных нижегородцев Фото: Мария СОРОКИНА

Активного нижегородца Александра Хорькова многие знают в Нижнем Новгороде. Горожанин не молчит, когда около его дома разрушена дорога или открыт канализационный люк. Однажды даже сам починил тротуар у дома в Верхних Печерах. Ввиду непростого заболевания, мужчина уже около 15 лет передвигается при помощи инвалидного кресла, но продолжает привлекать внимание к наболевшим вопросам. В этот раз собеседник «Комсомолки» озаботился проблемами маломобильных граждан и рассказал, что стало с Нижегородским областным реабилитационным центром (НОРЦИ).

На фото: Александр Хорьков Фото: Предоставлено героем публикации

- Раньше в здании НОРЦИ на улице Невзоровых, 100 у нас были пусть и не идеальные условия, но все, в чем мы так нуждались, присутствовало – пандусы, грузовой лифт, в котором могли человек пять поместиться, широкая ванная и душевая. Мы принимали грязевые ванны, можно было поплавать в бассейне.

На Невзоровых,100 есть необходимый для инвалидов бассейн Фото: Предоставлено героем публикации

Когда началась эта история с коронавирусом, НОРЦИ перестал работать. Позднее, когда медучреждения вернулись к привычному режиму работы, наш реабилитационный центр так и не открылся. Нам сообщили, что центр не закрылся, а переехал. Но теперь в новое здание на Горной, 16 маломобильным нижегородцам даже не попасть! Это обычная пятиэтажка, где ни лифта нет ни бассейна.

Так выглядит новое здание НОРЦИ Фото: Мария СОРОКИНА

Нет, ну что-то все-таки там есть- кабинет ЛФК, тренажеры, возможно, даже массаж, но пока это не совсем то, что нужно.

Александр даже не представляет, как технически можно решить образовавшиеся проблемы нового здания – шахты под будущий лифт нет, столовая на первом этаже, сам центр на пятом, туалеты недостаточно широкие, чтобы свободно проезжать на коляске. Некоторых кабинетов в здании просто нет.

Так выглядят помещения внутри Фото: Предоставлено героем публикации

Мужчине есть с чем сравнивать, он проходил реабилитацию и в частном центре за городом. Стоит, конечно, дороже, но и услуг значительно больше. Что касается здания на Невзоровых, оно было отдано ПИМУ также для создания реабилитационного центра. Как рассказал собеседник, это будет новый современный центр, совсем не такой, как раньше.

- То, что сейчас предлагают сделать на базе ПИМУ это медицинская реабилитация, в первую очередь. А наш НОРЦИ занимался и социальной реабилитацией. Там были хорошие психологи, персонал постоянно проходил курсы повышения квалификации. И врачи, и колясочники – все мы были дружным коллективом, как большая семья. Благодаря тому, что здание находилось в центре города, после окончания процедур люди могли посетить театр оперы и балета имени Пушкина, который расположен неподалеку. Это важно для проходящих реабилитацию. Многие из них приезжают из отдаленных уголков области.

Эта дорога ведет к тому самому зданию на Горной. Если приглядеться, можно увидеть следы инвалидной коляски Фото: Мария СОРОКИНА

Обеспокоенные нижегородцы с ограничениями передвижения стали сообщать о проблеме в различные инстанции. Создали даже петицию, которую за месяц подписали более 20 тысяч человек. 7 июля на петицию поступил ответ от лица регионального министерства социальной политики, в котором говорится, что в здании на Невзоровых после ремонта будут применяться современные технологии, в том числе, будут созданы модели жилых пространств, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. Откроется школа ухода для инвалидов и их родственников. А еще планируется открыть несколько реабилитационных отделений на базе других «Комплексных центров социального обслуживания населения».

- Этот ответ у нас вызвал только легкую улыбку. Что откроются какие-то новые центры – верится с трудом. А после ремонта на Невзоровых, конечно, все будет новым, но и стоить это будет, наверное, в разы дороже. Сможет ли маломобильный нижегородец на свою скромную пенсию проходить реабилитацию там? А эти новые центры, когда они откроются? Наверное, правильнее бы было сначала строить и приспосабливать, а не наоборот. Я бы предложил оставить НОРЦИ на прежнем месте, но «насытить» его новыми функциями. Наверное, так всем было бы проще.

Так как решение о переезде НОРЦИ было принято относительно быстро, Александр и многие его знакомые неохотно верят, что появятся какие-то новые центры по всему городу. Уже осенью обещали установить лифт на Горной, 16, но успеют ли.

В региональном минсоцполитики обнадежили – здание на Горной, 16 приведут в порядок, причем до конца текущего года. На ремонт намерены потратить около 5 млн рублей.

Здание на Горной,16 предстоит отремонтировать и оснастить всем необходимым Фото: Мария СОРОКИНА

- Для удобства людей с ограниченными возможностями в здании адаптируют входную группу, дверные проемы на этажах и в палатах, санитарно-гигиенических помещениях. Также отремонтируют автономную пожарную сигнализацию и закупят реабилитационное оборудование, рассказали «Комсомолке» в Министерстве.

Также известно, что в новые центры появятся в разных районах Нижегородской области. Подобно НОРЦИ в них будут реализовываться различные программы по социальной реабилитации.

Как сообщили в ПИМУ, в здании на Невзоровых сохранится функция социальной реабилитации, а еще там появится современное реабилитационное оборудование.

- За счёт средств ПИМУ ведутся ремонтные работы для организации социально-бытовой адаптации, в новом центре реабилитации будет создана учебная квартира для пациентов и членов их семей, нуждающихся в адаптации личных жилищных условий к ограниченным возможностям пациентов, - добавили представители Университета.

Кстати, прорабатывается вопрос о финансировании услуг новых отделений центра за счет средств областного бюджета и фонда ОМС.