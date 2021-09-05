Группа SunSay станет хэдлайнером фестиваля BOTANICA в Нижнем Новгороде

Группа SunSay выступит на фестивале BOTANICA в парке "Швейцария" в воскресенье, 5 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте "Нижний 800".

- Уже в эти выходные приходите в обновлённый парк на фестиваль о любви к природе и городу, - говорится в сообщении.

По словам организаторов, главной задачей фестиваля BOTANICA является вдохновить гостей на бережное отношение к окружающей среде, а также на здоровый образ жизни. В лёгкой и доступной форме будут обсуждаться темы экопросвещения, раздельного сбора отходов, экономии ресурсов и осознанного потребления. Фестиваль проводится с 2015 года.

Так, оба дня фестиваля на "Зелёной сцене" будет звучать живая музыка. В воскресенье все гости смогут насладится музыкой в стиле фьюжн-фанк-рэгги.

Концерт начнется в 19:30, а вход будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним, что ежегодный фестиваль любви к природе и городу BOTANICA пройдёт в нижегородском парке "Швейцария" 4-5 сентября, в выходные. Его организовали при поддержке "Центра 800" – фестиваль вошёл в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, о чём сообщили в правительстве региона.

BOTANICA будет проходить в обновлённом парке с 12:00 до 21:00 в течение двух дней.