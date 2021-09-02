Фестиваль BOTANICA пройдёт в нижегородской "Швейцарии" 4-5 сентября

Ежегодный фестиваль любви к природе и городу BOTANICA пройдёт в нижегородском парке "Швейцария" 4-5 сентября, в ближайшие выходные. Его организовали при поддержке "Центра 800" – фестиваль вошёл в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, о чём сообщили в правительстве региона.

BOTANICA будет проходить в обновлённом парке с 12:00 до 21:00 в течение двух дней.

– Главная задача фестиваля BOTANICA – вдохновить гостей на бережное отношение к окружающей среде, а также на здоровый образ жизни. В лёгкой и доступной форме будут обсуждаться темы экопросвещения, раздельного сбора отходов, экономии ресурсов и осознанного потребления. Фестиваль проводится с 2015 года, – пояснили в областном правительстве.

А также рассказали о программе мероприятия: в неё вошли "зелёный лекторий" на темы экологии, здорового образа жизни, этичного потребления, музыкальная программа и детская программа для маленьких участников всех возрастов. В том числе нижегородцы услышат лекции на тему осознанного родительства для взрослых, увидят творческие мастерские по садоводству, комнатному растениеводству, вторичному использованию вещей, познавательные эксперименты и инсталляции.

– Предусмотрена работа фудкорта с полезной едой, экомаркета, большого фримаркета вещей. Также организаторы проведут лекторий "Красота и здоровье", занятия йогой и спортом на свежем воздухе. Участникам предложат обменяться книгами, игрушками. Проект "800 добрых дел" организует благотворительный garage sale. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд "Время РАСсвета", – дополнили в ведомстве.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля BOTANICA и получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия.

Вход в парк "Швейцария" будет осуществляться в повседневном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!