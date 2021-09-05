Минздрав назвал стоимость прививки для иностранцев в Нижегородской области

Вакцинация для иностранных граждан начнется на платной основе в Нижегородской области. Об этом сообщил министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на онлайн-брифинге 3 сентября.

Так, вакцина для иностранных граждан обойдется в 1250 рублей. При этом в стоимость входит сама вакцина и медицинское наблюдение за пациентами.

Напомним, что ранее стало известно, что вакцинация для иностранных граждан начнется в Нижегородской области с 31 августа.

Известно, что вакцинация иностранцев будут проходить препаратом «Спутник Лайт». Сделать прививку иностранные граждане смогут в поликлиниках №№4 и 21 Нижнего Новгорода, ЦРБ в Выксе, Городце, Арзамасе, Кстове, Павлове, Балахне и на Бору, а также в городской больнице №2 в Дзержинске и ЦГБ Арзамаса.

Пока вакцинация будет доступна только для работников и студентов. Работодателям и администрациям нижегородских вузов рекомендуют составить списки сотрудников и студентов, подлежащих вакцинации. Списки необходимо будет передать в медорганизации.