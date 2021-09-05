Дождливая и холодная погода ожидает нижегородцев 5 сентября

Облачная и дождливая погода ожидает нижегородцев 5 сентября. Вместе с тем синоптики обещают: температура воздуха будет достаточно холодной для начала осени.

В воскресенье утром температура воздуха составит +7…+9 градусов, возможен дождь. Ветер западный, 5,2 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +6…+10 градусов. Дождь будет чередоваться с прояснениями, по прогнозам синоптиков.

Вечером температура опустится до 8 градусов. Ожидается небольшой дождь с порывами ветера до 2,9 метров в секунду.

Атмосферное давление до 752 мм рт. ст.

Напомним, что погода в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года не порадует горожан теплыми деньками в первые дни осени. Если в среду, 1 сентября, столбики термометров ещё поднимутся до +21..+23 градусов, то уже со 2 сентября город накроет западный циклон с атмосферными фронтами, и температура воздуха будет понижаться и достигнет 9-14 градусов тепла.