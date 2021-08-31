Первые заморозки и дожди: Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Нижегородской области

Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года не порадует горожан теплыми деньками в первые дни осени. Если в среду, 1 сентября, столбики термометров ещё поднимутся до +21..+23 градусов, то уже со 2 сентября город накроет западный циклон с атмосферными фронтами, и температура воздуха будет понижаться и достигнет 9-14 градусов тепла.

- Станет более облачно, ожидаются и кратковременные дожди, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – В ближайшие выходные будет холодно, столбики термометров будут показывать от +8 до +13 градусов, а это на 1-5 градусов ниже нормы.

Среднесуточная температура воздуха по Нижегородской области в сентябре будет находиться в пределах нормы и составит +10…+12 градусов, ночью — не ниже +5.

На второй неделе сентября, которая продлится с 6 по 12 число, по области при прояснениях и в низких местах существует угроза заморозков. Осложниться ситуация и тем, что атмосферное давление будет расти, придут северо-западные ветры и осадков либо не будет вообще, либо будет минимальное количество.

- Если учесть изменения климата в последнее время в наших широтах, то в сентябре будут и погожие деньки, связанные с усилением Азовского антициклона, - подчеркивает Ольга Мокеева. – Хотя, конечно, после похолодания это будет уже не то лето, к которому мы привыкли, но «бархатный сезон» ещё проявит себя.

За весь месяц ожидается всего 3-7 солнечных дней, в остальные дни по области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Количество осадков в первый осенний месяц будет соответствовать нормам – около 50-60 миллиметров.

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