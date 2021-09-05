Бешеную лису нашли в Павловском районе

Лису с бешенством нашли в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на официальном сайте.

Так, по информации управления Россельхознадзора, пробы головного мозга от лисы добыли в районе с. Абабково Павловского района. При проведении лабораторных исследований в ГБУ НО «Облветлаборатория» у нее было установлено бешенство.

Сейчас ветеринарная служба под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл проводит мероприятия по ликвидации бешенства.

Кроме того, по всем вопросам или в случаях подозрения на бешенство животных специалисты просят обращаться на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по тел. (831) 435-51-59 с 08-00 до 17-00.

Напомним, что лисенок забрался на крышу нижегородского кремля. Как оказалось, на территории кремля их живёт целое семейство.

Они живут в норах, как на территории, так и за стенами Кремля, передвигаются по ливневой канализации, питаются мышами, птицами, - рассказал глава региона. - Рабочие им не мешают.