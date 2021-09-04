Часть группировки ЦФО уехала из Первомайска после стабилизация ситуации с лесными пожарами Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Часть группировки ЦФО уехала из Первомайска после стабилизация ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, в связи со стабилизацией обстановки группировки из Владимирской, Рязанской областей и г. Москва убыли по местам постоянной дислокации.

Всего город покинуло около 40 единиц техники и 170 человек личного состава. Перед этим на центральной площади г. Первомайск состоялось торжественное построение общей группировки.

В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области Дмитрий Краснов, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, руководство РФЯЦ ВНИИЭФ, а также администрации г.о.г. Первомайск.

Каждое подразделение было награждено благодарностями РФЯЦ-ВНИИЭФ и Правительства Нижегородской области, а также были вручены ценные подарки.

- Стоит отметить, что после вывода данных группировок другие группировки пока остается на позициях, - также отмечается в сообщении.

Напомним, что по информации на 30 августа, открытых очагов горения на территории Нижегородской области не обнаружено.

Поливка тлеющих очагов продолжается, все они локализованы. На территории городского округа города Первомайск, к которому было приковано пристальное внимание на протяжении последней недели, пожаров нет.