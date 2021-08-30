Открытых очагов горения в Нижегородской области не обнаружили

Открытых очагов горения на территории Нижегородской области не обнаружили, согласно последним данным от ГУ МЧС России по региону. Сведения поступили сегодня, 30 августа.

Поливка тлеющих очагов продолжается, все они локализованы. На территории городского округа города Первомайск, к которому было приковано пристальное внимание на протяжении последней недели, пожаров нет.

– Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме. Осуществляется контроль, проводится окарауливание границ населённых пунктов, прокладываются минерализованные полосы, – доложили в МЧС. – Всего за прошедшие сутки проложено 7 километров минерализованных полос. С нарастающим итогом 336 километров минерализованных полос (149 километров со стороны Нижегородской области и 187 километров – со стороны Республики Мордовия).

В ведомстве добавили, что продолжается валка деревьев, по дороге от КПП на въезде в Саров до посёлка Стеклянный распиливают деревья и расчищают проезды.

– За прошедшие сутки авиация произвела 20 сбросов воды объёмом более 160 тонн. С нарастающим итогом – 724 сброса объёмом более 4 тысяч тонн, – резюмировали в МЧС. – Угрозы населённым пунктам нет.

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