Партия вакцины «Ультрикс» пришла в Нижегородскую область

Партия вакцины против гриппа «Ультрикс» пришла в Нижегородскую область. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Вакцинация от гриппа остается актуальной в условиях пандемии в связи с тем, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. В Нижегородскую область уже поступило 190 460 доз вакцины «Ультрикс».

- Умеренному течению эпидемического процесса в 2020-2021 гг. способствовали не только противоэпидемические мероприятия по борьбе с COVID-19, но и кампания по иммунизации населения против гриппа, проводимая в осенний период 2020 года, в ходе которой было привито 1 659 206 человек (в том числе 414 758 детей), что составило 53,4% от общей численности населения области – максимальное значение для региона, - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что в регионе в последние годы в значительной мере увеличены охваты населения профилактическими прививками против гриппа, что закономерно отражается на характере эпидпроцесса гриппа. Увеличение охвата иммунизацией с 29,6% в 2015 году до 53,4% в 2020 году позволило уменьшить длительность и интенсивность эпидемии, что свидетельствует об эффективности вакцинации против гриппа, и подтверждает важность и необходимость иммунизации против этого инфекционного заболевания.

Прививочная кампания против гриппа в 2021 году пройдет одновременно с вакцинацией от COVID-19. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и COVID-19. Допускается совмещение прививок против гриппа с другими вакцинами Национального календаря (корь, дифтерия и др.).

Одновременно сообщаем, что прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и бесплатно вакцинацию могут пройти следующие категории граждан:

— дети с 6 месяцев до 18 лет,

— лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях,

— взрослые, работающие по отдельным профессиям (работники образовательных и медицинских организаций, транспорта, коммунальной сферы),

— взрослые старше 60 лет,

— беременные женщины,

— лица, подлежащие призыву на военную службу,

— лица с хроническими заболеваниями.

Бесплатно прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, учебы, работы.