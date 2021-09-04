Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области приняла участие в заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Викторовна Красильникова приняла участие в заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

Так, заседание прошло в среду, 1 сентября 2021 года, в режиме онлайн – по видеконференцсвязи.

Мероприятие организовало Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Главной темой совещания стал вопрос обеспечения безопасности электроснабжения. Помимо этого, в ходе заседания озвучили комплекс принятых мер, которые будут направлены на обеспечение надежного электроснабжения объектов и задействованы для проведения Единого дня голосования. Он пройдет 19 сентября 2021 года на территории Нижегородской области.

Отмечается, что на заседании Штаба Анна Викторовна выступила с докладом «Об избирательных участках, задействованных при проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года, а также об участках, где будут использоваться технические средства подсчета голосов (КОИБ)».