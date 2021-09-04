Новый моста через Оку в Нижнем Новгороде разработают за 196 млн рублей

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области «ГУАД» объявило аукцион на разработку проекта нового моста через Оку. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, согласно документации подрядчик также должен будет разработать проект 4 очереди дублера проспекта Гагарина. Заказчиком выступает Главное управление автомобильных дорог.

Заявки на участие необходимо подать до 24 сентября, аукцион состоится в конце месяца – к 30 сентября подрядчик будет определен. Начальная цена контракта составляет 195,9 миллиона рублей.

Победившей компании предстоит спроектировать строительство моста через реку Оку, а реализовать проект в три этапа: строительство мостового перехода через Оку, реконструкция автодороги по ул. Юлиуса Фучика в Автозаводском районе, реконструкция дороги по улице Героя Шнитникова. Все работы должны завершить до 31 мая 2022 года.

Напомним, что строительство дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде оценивается в 47 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в интервью. Он также уточнил, что первая очередь строительства может обойтись в 19,4 миллиарда рублей, вторая – в 19,1 миллиарда, а третья – в 8,6 миллиарда.

Глава Нижегородской области также пояснил, что строительство дублёра Гагарина стало возможным за счёт появления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и облигаций, что ещё называют инфраструктурным меню.

Российское правительство примет решение об отборе проектов под ИБК до 1 октября 2021.