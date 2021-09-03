Полиция нашла водителя, сбившего 15-летнюю школьницу в центре Нижнего Новгорода 1 сентября

Нижегородская полиция разыскала водителя, сбившего 15-летнюю школьницу в центре города 1 сентября. После совершения наезда на ребёнка, тот скрылся с места ДТП. Им оказался 75-летний житель Городецкого района Нижегородской области. Данными об этом поделились в ГУ МВД России по региону.

Напомним, наезд на школьницу произошёл на перекрёстке улиц Максима Горького и Ошарской недалеко от площади Свободы. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора. Водитель, сбивший её, двигался со стороны улицы Белинского. После совершённого наезда он продолжил движение в сторону площади Горького. Автомобиль виновника происшествия зарегистрирован в Иркутской области.

После случившегося 15-летняя нижегородка обратилась за медицинской помощью в больницу.

Личность виновника ДТП и его местонахождение установила полиция Нижнего Новгорода вчера, 2 сентября. Теперь он будет привлечён к ответственности по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и "невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

По итогам судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных ребёнком травм, возможно привлечение к ответственности по статье "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", либо даже к уголовной ответственности.

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