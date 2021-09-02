15-летнюю школьницу сбили на пешеходном переходе в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в центре города и скрывшийся с места ДТП. Школьница обратилась за медицинской помощью. Сведениями о случившемся поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что девятиклассница переходила проезжую часть по пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора, когда на неё наехал легковой автомобиль. ДТП произошло на перекрёстке улиц Максима Горького и Ошарской, недалеко от площади Свободы. Сбивший девочку водитель поворачивал со стороны улицы Белинского.

В нижегородском МВД в том числе поделились видеозаписью с камер наблюдения на том перекрёстке. На ней видно, что девочка падает после столкновения, водитель объезжает её и удаляется в сторону площади Горького. Школьница встаёт и спешит уйти с проезжей части. В дальнейшем становится известно, что она обратилась за медпомощью в больницу.

Полиция просит нижегородцев помочь в поиске виновника аварии, скрывшегося с места ДТП: он передвигался на автомобиле "LADA 4х4" белого цвета, гос.номер А042ЕУ138.

– Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении личности гражданина, управлявшего машиной и месте нахождения самого транспортного средства, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (831) 268-36-11 или 8 (831) 268-61-10, – обратились в ведомстве к жителям Нижнего Новгорода.

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